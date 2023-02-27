Элитный Porsche сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Череповце: детали ЧП

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Предположительно, виновницей аварии могла быть супруга знаменитого хоккеиста.

Стали известны подробности ДТП в городе Череповце Вологодской области, где Porsche сбил ребенка на пешеходном переходе. На кадрах с места аварии видно, как автомобиль наезжает на 11-летнюю девочку, которая шла через дорогу вместе с дедушкой. Пенсионер не пострадал, удар пришелся именно на школьницу, ее отбросило на несколько метров.

Предположительно, за рулем иномарки сидела Яна Вовченко — жена игрока хоккейной команды «Северсталь» Даниила Вовченко. Скрыться она не пыталась, сразу бросилась к пострадавшей девочке и вызвала скорую помощь. Школьница получила только сильные ушибы и после осмотра в больнице ее отпустили домой.

Полиция сейчас разбирается в обстоятельствах аварии, выясняет, в том числе, была ли девушка за рулем Porsche трезвой.