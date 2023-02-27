SHAMAN ответил на подозрения в экстремизме из-за композиции «Я русский»

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Житель Тульской области обратился в МВД с просьбой проверить патриотическую песню исполнителя.

Певец SHAMAN публично ответил на обвинения в экстремизме из-за его песни «Я русский». Артист рассказал, что некий гражданин обратился в Управление уголовного розыска УМВД по Тульской области с просьбой проверить песню «Я русский», которая, по его мнению, разжигает в России межнациональную рознь.

«Уголовный розыск попросил меня изложить свои мысли по этому поводу в разъяснительной записке, что я и сделал», — написал SHAMAN в своем Telegram-канале.

Он отметил, что песня «Я русский» прошла все необходимые проверки до публикации на музыкальных платформах и перед трансляцией в эфире ведущих федеральных каналов. Более того, эта песня звучала в новогоднюю ночь после обращения президента Владимира Путина, традиционного боя курантов и гимна России.

«Мою песню „Я русский“ знают, любят и поют представители совершенно разных национальностей, населяющих нашу страну. Для каждого из них, говорящих и думающих на русском языке, утверждение „Я — русский“ означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей Родиной», — написал певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в честь SHAMAN дали залпы из автоматов в зоне СВО.