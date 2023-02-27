Умер продюсер фильма «В джазе только девушки» Уолтер Мириш

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Лауреату премии «Оскар» был 101 год.

Американский кинопродюсер Уолтер Мириш скончался на 102-м году жизни. Об этом сообщила академия кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе.

«Академия кинематографических искусств и наук глубоко опечалена известием о кончине Уолтера», — отметили гендиректор киноакадемии Билл Крамер и ее президент Джанет Янг.

Представители Академии в некрологе называли Мириша провидцем и лидером киноотрасли, отмечая его огромное влияние на мировой кинематограф.

«Уолтер был настоящим провидцем и как продюсер, и как лидер отрасли. Он оказал сильное влияние на киносообщество и Академию, будучи ее президентом и директором в течение многих лет. Его страсть к кинопроизводству и Академии никогда не колебалась, и он оставался дорогим другом и советником. Мы посылаем нашу любовь и поддержку его семье в это трудное время», — говорится в сообщении на сайте.

Уолтер Мириш родился 8 ноября 1921 года в Нью-Йорке. Кинопроизводство Мириш организовал в 1957 году вместе с родными братьями. Их организация The Mirish Company создала 68 фильмов, три картины получили главную премию «Оскар». А лента «Полуночная жара» (1967) забрала аж пять «Оскаров» и в 2002 году попала в реестр как фильм, который несет культурное, историческое и этическое значение.

Также Уолтер Мириш принимал участие в съемках таких культовых кинолент, как «Розовая пантера» и «Великолепная семерка».

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