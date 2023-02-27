ФСБ возбудила дело о создании террористической ячейки «Сеть»* в Москве

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В рамках расследования были проведены обыски. Подозреваемые признали свою вину.

Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело о создании в столичном регионе ячейки террористического сообщества «Сеть»*. Обыски в рамках расследования прошли не только по адресам создателей ячейки, но и их родственников.

Сообщается также, что часть фигурантов, проходящих ранее по делу «Сети», была принудительно транспортирована в Москву. Сейчас они этапированы в СИЗО «Лефортово. Подозреваемые дали показания и признали свою виновность.

Следствие продолжает проверки. ТАСС сообщает, что ФСБ выявляет причастность бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова к террористической ячейке. Ранее он был осужден на шесть лет колонии по делу о поджоге.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала двух жителей Севастополя по подозрению в сотрудничестве с СБУ.

* — сообщество внесено в единый список террористических организаций ФСБ и запрещено на территории России.