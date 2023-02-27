Взрыв газа прогремел в пятиэтажном доме в Ульяновске

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Николаев; 5-tv.ru

ЧП произошло на пятом этаже многоквартирного дома.

В понедельник 27 февраля в Ульяновске произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Инцидент случился в пятиэтажке на улице Ефремова. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Очевидцы взрыва публикуют снимки с места происшествия в социальных сетях. На кадрах видно, что взрыв случился на пятом этаже многоквартирного здания. По предварительным данным источника, есть двое пострадавших.

Ранее бытовой газ взорвался в панельном доме в Новосибирске 9 февраля. Инцидент имел серьезные последствия — в результате взрыва были разрушены 30 квартир, общая площадь обрушения составила 200 квадратных метров, 15 человек погибли.

Ранее 5-tv.ru писал, что многодетная семья отравилась угарным газом В Нижнем Новгороде. Из пяти человек выжил только годовалый малыш. Запах газа почувствовали соседи и обратились к коммунальным службам.