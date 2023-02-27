«Знаем правду»: консульство США опубликовало флаги Украины и нацистской Германии

Консульство США в Милане опубликовало флаги Украины и нацистской Германии

Фото: it.usembassy.gov

Американское диппредставительство неожиданно решило раскрыть, что скрывается за киевским режимом.

Консульство США в Милане в своем аккаунте в Twitter опубликовало фото украинского флага, за которым скрывается полотно нацисткой Германии. Запись была опубликована на странице около пяти часов назад, а отметки «нравится» продолжают стремительно расти.

«Мы все знаем правду», — такой емкой и понятной подписью сопровождается картинка.

В соцсети консульства США в Милане появилось фото флага Украины, за которым скрывается полотно нацистов. Twitter / US consulate Milan

Предположительно, пост с флагом Украины и нацистской символикой стал происками взломщиков, однако за несколько часов никто в американском дипломатическом представительстве не позаботился о его ликвидации.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер Великобритании Риши Сунак выложил неоднозначную фотографию с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пользователи социальной сети решили пофантазировать на тему отношений Лондона и Киева.