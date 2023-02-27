Врач Машковский напомнил, как правильно соблюдать пост без вреда здоровью

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Доктор медицинских наук отмечает, что из-за постной еды могут обостриться такие заболевания, как гастрит, язва и болезни кишечника.

От постной еды у человека могут обостриться заболевания, которые не проявлялись при обычном рационе. В первую очередь это гастрит, язвенная болезнь и колит. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский.

Врач отмечает, что если человек начинает поститься бездумно, вводя пищевые ограничения, то это может вызвать обострение гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и других разных заболеваний кишечника. Это может вызвать синдром раздраженной кишки и хронический колит.

«Даже если человек здоров и хочет в первую неделю соблюдать очень строгий пост, связанный с полным воздержанием от твердой пищи, он может почувствовать резкий дискомфорт и слабость. У него могут обостриться заболевания, которые не проявляли себя при поддержании нормального режима питания», — сказал Евгений Машковский.

Эксперт рекомендовал подготовить организм к посту и проконсультироваться с врачом перед тем, как начать его соблюдать, так как это определенный стресс для организма, к которому нужна специальная подготовка. Любой человек может держать пост безопасно без вреда здоровью, если нет противопоказаний от врача и хронических заболеваний.

«Если человек принимает какие-либо лекарственные препараты или врач назначил ему те или иные пищевые ограничения, то поститься тоже можно. Для этого нужно предварительно проконсультироваться, чтобы посмотреть, в каком объеме можно соблюдать те пищевые предписания, которые существуют во время поста», — заключил кандидат медицинских наук.

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