«Не будем обманывать»: Вайкуле устроила хаос на выступлении с флагом Украины

Вайкуле на концерте в Израиле выступила с флагом Украины и вытащила женщину на сцену

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Фанаты раскритиковали знаменитость за лицемерие и непотребный вид. Зачем этот нелепый спектакль?

Певицу Лайму Вайкуле снова обсуждают в сети. Только недавно артистка смело заявила, что «кормила весь Советский Союз», чем вызвала шквал негатива от ошеломленной публики. Теперь же о дерзком высказывании все забыли, ведь новая выходка звезды вызвала новый резонанс.

Речь идет о прошедшем концерте в Израиле. Как сообщило издание KP.RU, вокалистка выступала на сцене в слегка нетождественном состоянии. По мнению поклонников певицы, Вайкуле еле вышла на сцену — с трудом танцевала и не могла нормально передвигаться.

Однако «мутное» состояние Лаймы Станиславовны оказалось лишь цветочками, настоящие ягодки начались уже после. Известная блондинка вытащила на сцену женщину, обмотанную украинским флагом, после чего начала страстную речь сомнительного содержания.

«Мы всегда будем к вам приезжать. Поверьте нам, мы никогда вас не будем обманывать, будем менять костюмы, делать пластические операции. И много чего будем вытворять», — цитирует издание слова артистки.

Также поклонники раскритиковали исполнительницу за лицемерие. Известно, что вокалистка поддалась антироссийской истерии и поддержала сторону киевского режима, в связи с этим полностью отказалась от России и русского языка. При этом на последнем концерте 68-летняя селебрити говорила и пела на русском.

После увиденного перформанса публика опешила — уже вторые сутки соцсети звезды кишат комментариями от возмущенных подписчиков. Что стало причиной своеобразного выступления Вайкуле и к чему приурочена столь нелепая речь на концерте? Оторопевшим фанатам остается лишь строить догадки о происходящем в жизни вокалистки.

Отмечается, что израильский концерт был одним из первых после слухов о возвращении онкологии у Лаймы Станиславовны. Еще в 1991 году у певицы нашли раковую опухоль в организме, однако в тот момент знаменитости удалось победить страшный недуг. Видимо, не до конца — спустя 30 лет заболевание вернулось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ждет Лайму Вайкуле из-за рецидива рака груди.