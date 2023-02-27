Мощный пожар вспыхнул на месте завода по производству эфирных масел в Турции

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Все произошло после разрушительного землетрясения. На месте работают спасатели.

На месте завода по производству эфирных масел в Турции вспыхнул крупный пожар. ЧП произошло во время разбора завалов. От фабрики в провинции Хатай после землетрясения практически ничего не осталось. Пламя начало быстро распространяться из-за сильного ветра, к тому же под обломками оказалось немало легковоспламеняющихся материалов.

Тем временем жители провинции публикуют жуткие кадры — асфальт буквально расходится под ногами. Есть угроза провалов и смещения почвы.

Болельщики местных футбольных клубов собрали для детей из зоны бедствия целое футбольное поле мягких игрушек. Плюшевый десант обрушился с трибун после финального свистка. Все игрушки теперь попадут в заботливые руки.