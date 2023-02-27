Путин поздравил сотрудников ССО с Днем сил специальных операций

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Глава государства отметил важность и ценность труда служащих, их героизм и преданность Отечеству.

В России сегодня День сил специальных операций. Памятную дату отмечают с 2015-го. Всех причастных к празднику поздравил президент Владимир Путин.

27 февраля выбрано неслучайно. В 2014-м в этот день люди в камуфляже без опознавательных знаков установили контроль над зданием Верховного совета и правительства автономной республики Крым. А позднее они же обеспечивали безопасность во время проведения референдума о статусе полуострова.

Силы спецопераций готовы защищать интересы России как внутри страны, так и за ее пределами. Их корректное поведение привело к появлению выражения «вежливые люди».

Формирование Сил специальных операций начали в 2009-м в рамках модернизации Вооруженных сил. Как правило, ССО применяют методы не характерные для обычных сил — разведывательные, диверсионные, контр-диверсионные и другие. Операции обычно носят тайный характер и находятся под непосредственным контролем высшего военного руководства.