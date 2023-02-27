Глава МИД Венгрии назвал подрывы ниток «Северных потоков» терактом

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Петер Сийярто призвал провести самое глубокое и всестороннее расследование.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал подрыв газопровода «Северный поток» терактом и призвал провести глубокое и всестороннее расследование.

Венгрия поддержит любые шаги, которые позволят установить виновника диверсии. Но в первую очередь их ждут от Организации Объединенных Наций, которая пока что играет недостаточную роль в расследовании инцидента, добавил венгерский министр.