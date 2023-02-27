Фото, видео: www.globallookpress.com / Clelio Tomaz; 5-tv.ru

Люди умоляют западных кураторов прекратить военные действия. Услышат ли их — большой вопрос.

В канадском Галифаксе прошел митинг против поставок оружия Украине. Протестующие несли транспаранты «Нет НАТО» и «Спонсируйте мир, а не войну».

По мнению собравшихся, вместо того, чтобы защищать людей и способствовать установлению мира, Североатлантический альянс только спонсирует войну. Многочисленная акция прошла и на американской базе Рамштайн в Германии. Именно там руководство НАТО решало, какую военную помощь выделить режиму Зеленского. Протестующие потребовали от американцев убираться обратно за океан и прихватить с собой военную технику.

В Берлине в эти выходные немцы несли цветы к подбитому русскому танку. Изначально боевую машину установили сторонники киевского режима ради провокации. Но позже танк стал символом поддержки российских военных. Митинги против поставок военной техники Украине прошли также в Греции и Великобритании.