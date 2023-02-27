Ликвидация последствий аварии на трассе М-11 длилась всю ночь

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/ AndrÃ© MÃ¤rz; 5-tv.ru

В массовом ДТП на федеральной автодороге Москва — Петербург погиб один человек, 14 получили ранения.

Новгородские спасатели всю ночь ликвидировали последствия массовой аварии, которая произошла на федеральной трассе Москва — Петербург. На скользкой дороге столкнулись несколько десятков машин. Легковушки и грузовики врезались друг в друга с разницей в несколько секунд. Погибла женщина, пострадали полтора десятка человек, в том числе дети. На трассе возник гигантский затор. Эксклюзивные кадры — у Владислава Кириенко.

Первые мгновения массовой аварии. Машины мчатся по скоростной трассе сквозь метель. Видимость такая плохая, что водители не догадываются об опасности, которая грозит впереди. Все началось с двух легковушек, которые не успели затормозить на скользкой дороге. Но количество искореженных машин растет с каждой секундой. И без того серьезное ДТП обернулось настоящей катастрофой.

«В нас въезжает очень сильно сзади на большой скорости Nissan Murano. Соответственно, нас разворачивает, мы влетаем в отбойник и справа прижимаем машину. Потом слева в нас еще въезжает фура. У нас машина со всех сторон повреждена», — говорит участница аварии Наталья.

Из бесконечного ряда автомобилей краном извлекают сначала те, что пострадали сильнее всего. Здесь больше 40 машин, они собрались в одну пятикилометровую пробку. Водители говорят, больше всего досталось тем, кто оказался в начале колонны. Антон Фокин вспоминает: в общем потоке на трассе никто не гнал, а вот состояние дороги, судя по всему, было, не очень хорошим.

«Выезжаем, смотрим: две фуры, везде машины. Начинаем тормозить, а оно вообще не тормозит», — делится мужчина.

Внутри одного из грузовиков был битум, который после столкновения вылился на проезжую часть. И это еще сильнее осложнило ситуацию на трассе. Спасатели устранили разлив за несколько часов.

«Фиксируем все приспособления, чтобы в процессе транспортировки у нас не открылась течь, и работаем по ликвидации», — говорит заместитель начальника ГУ МЧС России по Новгородской области по государственной противопожарной службе Дмитрий Карпычев.

Жертвой ДТП стал один человек. Это женщина, водитель иномарки. Еще 14 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Двенадцать человек были осмотрены бригадой скорой помощи, пять из них доставлено в медицинские учреждения. Из пяти четыре ребенка», — сообщает заместитель начальника отдела ГИБДД МВД России по Новгородской области Юрий Заднипрянец.

Движение по скоростной трассе к моменту аварии и так было достаточно плотным — люди возвращались после длинных выходных. Массовое ДТП сорвало все планы. Несколько часов люди провели в пробке на морозе. МЧС обустроили для автомобилистов мобильные пункты обогрева. Там можно согреться, выпить чай, зарядить телефоны.

Поврежденные автомобили всю ночь убирали с дороги, а чтобы разблокировать трассу, пришлось еще и демонтировать ограждения. Сначала транспорт пустили в сторону Петербурга, и только под утро движение началось в сторону Москвы, но только по одной полосе, которая раньше была встречной. Сейчас движение по трассе снова запущено по штатной схеме — в обе стороны.