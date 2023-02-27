Переоценка ценностей: почему Запад не смог убедить мир в своей позиции по Украине

El Pais: Запад не смог убедить мир в своей позиции по конфликту на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Gerard Bottino

Позиция иностранных властей вызывает гнев и равнодушие в государствах, которые переживают свои трагедии.

Западные страны, игнорирующие мнение других, столкнулись с неприятной реакцией мира на конфликт на Украине. Об этом пишет испанская газета El Pais.

По мнению автора статьи Мариам Мартинес-Баскуньян, президент США Джо Байден выставляет украинский конфликт как борьбу демократий и автократий. Себя же Байден мнит защитником «свободного мира». Но такая позиция чужда огромной части мира, подчеркнула журналистка. Более того, такая точка зрения вызывает гнев и равнодушие в странах, которые переживают свои трагедии.

«Конфликт на Украине стал „унизительный опытом“ для Запада: мир стал интересоваться так называемыми неприсоединившимися. <…> Что произойдет, если мы изменим нашу точку зрения и избавимся от своего высокомерия?» — пишет Мартинес-Баскуньян.

По ее мнению, Европе нужно переоценить свое место в мире, отказаться от морализаторства и работать над действительно многосторонним международным порядком.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ФРГ вскрыли реальное отношение западного общества к Украине.