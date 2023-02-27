«Ничего делить не надо»: почему Прилучный и Муцениеце судятся из-за квартиры

Агата Муцениеце спустя два года после развода судится с Прилучным из-за квартиры

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Актеры развелись два года назад, но дележка квадратных метров на севере Москвы началась только сейчас. В чем причина?

Почему Агата Муцениеце решила «выселить» бывшего мужа Павла Прилучного из московской квартиры? В интервью для 7Дней.ru актриса заявляла, что они с Прилучным никогда не заморачивались насчет денег и имущества.

«Важно то, что уже никому ни с кем ничего делить не надо», — говорила Агата недавно.

А еще во время брака актриса рассказывала, как в их семье обстоят дела с финансовыми вопросами.

«У кого есть с собой деньги, тот и молодец. У кого не хватает, другой докладывает. То есть, если по-настоящему крупная покупка типа квартиры, мы на Пашу оформляем, потому что это легче, я же иностранка, это усложняет документацию», — рассказывала актриса.

При этом она сообщала, что ипотека оформлена на Прилучного. Однако сейчас Муцениеце решила через суд выписать бывшего супруга из их общей квартиры на севере Москвы. Агата сейчас живет там, а сам Прилучный — в доме в Подмосковье со своей беременной женой. Оба жилища они приобрели, будучи в браке.

Заняться дележкой квартиры Агата решила только спустя года после развода. Возможно, причина в Зепюр Брутян, которая скоро подарит Прилучному наследника. Малыша могут по закону зарегистрировать в квартире, где сейчас живет Агата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Муцениеце пожаловалась на обматерившего ее экс-супруга Прилучного.