«Я сказала да»: дочь Александра Малинина выходит замуж

Фото: Instagram* / ustinya_malinina_official

Личность своего жениха знаменитая наследница не раскрывает.

Младшая дочь певца Александра Малинина Устинья выходит замуж. Об этом она сообщила в своих социальных сетях, выложив фотографию обручального кольца.

«Я сказала „да“!» — подписала Устинья публикацию.

Помимо дорогого кольца, на фотографии запечатлен букет цветов и бокал шампанского. Самого избранника Устинья показывать не стала — 22-летняя девушка не любит делиться подробностями своей личной жизни, поэтому публике до сих пор неизвестно, с кем именно наследница Малинина решила разделить свою жизнь.

Радостная новость о помолвке вызвала множество положительных комментариев. Среди поздравлений от подписчиков оказались и теплые слова от родителей.

«Поздравляю тебя, доченька! Будь счастлива», — написал дочери Александр Малинин.

Наследница знаменитых родителей давно живет в Великобритании, там же учится в Королевской Академии музыки. Александр Малинин не раз признавался, что очень гордится своей дочерью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Малинина осудили за роскошную жизнь в Европе.

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