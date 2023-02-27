«Неудобная» правда: в ФРГ вскрыли реальное отношение западного общества к Украине

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Западные политики буквально кричат всему миру о поддержке Владимира Зеленского, который с каждым днем все больше требует оружия и техники. Но в кулуарах ведут двойную игру.

За заявлениями западных политиков, которые демонстрируют поддержку Украины, скрываются те, кто бойкотирует санкции, кто не готов отказываться от сотрудничества с Россией и политические противники Владимира Зеленского. Об этом заявил обозреватель немецкого издания Focus Габор Штайнгарт.

«Потому что неудобная правда такова: Украине и ее президенту становится одиноко», — написал Штайнгарт.

Все те, кто прикрывается, способны развить опасные события для Украины, отметил журналист. В качестве доказательств он рассказал, что есть страны, по-прежнему сотрудничающие с Россией. К примеру, Польша продолжает закупать нефть у Москвы. Также все чаще звучат призывы поскорее урегулировать конфликт на Украине. Кроме того, некоторые политики, по мнению обозревателя, самая «опасная» группа, открыто выступают против отправки Киеву оружия и военной техники.

«Вывод, что общественная поддержка Украины ослабевает. Сторонники страны должны сделать то, что они до сих пор делали недостаточно, — объясниться самим и объяснить свои мотивы», — заключил Штайнгарт.

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