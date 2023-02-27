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Теперь потеря конечности или ее части не будет катастрофой, а фантомные боли после ампутации — бесконечным ужасом.

Новая разработка российских ученых грозит совершить революцию в протезировании конечностей. Технология позволяет не просто заменить утраченную часть тела, но и, пожалуй впервые в медицинской практике, научить ее чувствовать. Как такое стало возможным, и какие открывает перспективы — все выяснил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Первые тесты после операции. Пациент протезом наступает на разные фактурные поверхности и… чувствует. Это очень похоже на чудо: с закрытыми глазами он описывает поверхность, с которой соприкасается искусственная нога.

Такого в мире еще никто не делал. Уникальная операция, которая требует виртуозной работы хирурга, больше напоминала научно-фантастический фильм.

«Прямо сейчас к нервным окончаниям на ноге пациента врачи подключают небольшие проводки с крохотными датчиками — получается целая система электродов, связанная через нервные окончания со спинным мозгом», — объяснил журналист.

У Сергея обе руки — очувствленные протезы. Именно с верхних конечностей и началась вся эта разработка российских ученых. Технологию уже попробовали на себе пять человек. Отзывы положительные.

«Когда мы делаем движения кистью, то у нас на этом уровне напрягаются мышцы. Я напрягаю свою мышцу, как бы разгибая, свою фантомную кисть — у меня открывается протез. Напрягая другую — закрывается. Это я понял за минут 15», — рассказал пилот-испытатель компании «Моторика» Сергей Бачу.

Такой же принцип ученые использовали и в протезе ноги. Первое, что чувствует пациент, или как их здесь называют — пилот — после операции, — это полное отсутствие фантомной боли, которая мучила его много лет. По словам врачей, это одна из задач операции: избавить пациента от неприятных ощущений, в ампутированных частях тела.

«Наша была задача в первую очередь избавить человека от фантомных болей. Боли у пациента практически купировались. Ну и вторая задача — заодно проверить, возможно ли создать систему очувстления нижних конечной и понять необходимость этого для пациента», — пояснил нейрохирург Артур Бихтимиров.

Нейробиологи «Сколково», хирурги Медцентра дальневосточного федерального университета и конструкторы не просто купировали боль, а научились ей управлять. Вот, током ученый стимулирует вживленные электроды и, как бы, «обманывает» мозг пациента. В это время тщательно фиксируют показания работы головного мозга. Между человеком и компьютером идет постоянный обмен импульсами. Машина как бы учит новым ощущениям.

«Мы могли вызвать различные фантомные ощущения — покалывания. Сдавливание или сжатие фантомной конечности, которое мы потом смогли связать с состоянием протеза», — отметил руководитель направления человекомашинных интерфейсов Михаил Сенцов.

То есть пилот не просто почувствовал, а смог рефлекторно отдернуть ногу, когда поверхность была неприятной. Протез стал частью тела. Пока что пациент может определять только объемы предмета и текстуры — но главное отработать технологию. Дальше ученые добавят в бионику датчики температуры, подберут материалы имитирующие человеческие ткани. А совсем скоро начнутся финальные тесты, после которых станет возможным массовое внедрение уникальной технологии.