Спортсмена с инвалидностью не пропустили в СПА-зону отеля
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В Санкт-Петербурге инвалида-колясочника не пустили в оплаченный спа-центр при отеле
Фото, видео: www.globallookpress.com / Interpress; 5-tv.ru
Персонал разрешил гостю пройти к бассейну, но только без коляски.
С особой культурой обслуживания столкнулся в Петербурге вейкбордист с инвалидностью.
Ему отказали в посещении бассейна при отеле на Крестовском острове. Спортсмен из Пскова приехал туда отдохнуть с сыном и супругой.
Но его не пустили в СПА-зону на коляске.
Ранее 5-tv.ru писал, что мальчика без ног затравили в школе Петербурга.