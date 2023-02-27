В России запустят информационную систему «Вепрь»

Игра на опережение: в России планируют бороться с опасным контентом в Сети при помощи искусственного интеллекта

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Alexander Limbach; 5-tv.ru

Она будет вычислять опасный контент в сети.

Искусственный интеллект будет вычислять опасный контент в интернете.

Как выяснили «Известия», в России готовится запуск информационной системы «Вепрь». Она будет искать потенциальные точки напряженности в сети, которые могут перерасти в реальные угрозы. К таким, например, относятся различные фейки.

Мониторить интернет-пространство «Вепрь» будет вместе с другой системой — «Окулус», что означает «Глаз». Она работает с начала года. Ее задача — проверять фотографии и видеоролики на предмет нарушения закона. Например, призывы к суициду, пропаганду наркотиков и экстремизм.

Все полученные данные будут отслеживаться специалистами Роскомнадзора.

Ранее 5-tv.ru писал, как искусственный интеллект будет бороться с запрещенным контентом в сети.