ВСУ придумали хитрый способ перевозки техники
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Опубликованы видеокадры перевозки техники НАТО в грузовиках компании «Нова Пошта»
Фото, видео: Reuters / UNITED STATES; 5-tv.ru
Для этого на Украине приспособили почтовые грузовики.
Необычные почтовые отправления можно наблюдать сейчас на Украине, а также в сопредельных европейских странах, откуда Киев получает западную военную технику.
В грузовиках с логотипом украинской почтовой компании оказались... бронетранспортеры. По две штуки внутри каждой фуры.
Таким образом ВСУ надеются, что груз не будет замечен и уничтожен нашими вооруженными силами.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ обстреляли город в Запорожской области.