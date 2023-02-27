Удары по гражданским: ВСУ обстреляли город в Запорожской области

Колледж в Запорожской области попал под обстрел со стороны ВСУ

Фото, видео: Тришин Николай / ТАСС; 5-tv.ru

В результате разрушен колледж, до этого — автовокзал.

Киевские силовики наносят новые удары по гражданским объектам. На этот раз целью ВСУ стал колледж в городе Васильевка Запорожской области.

На территории учебного заведения взорвалось не меньше десятка боеприпасов. Еще несколько снарядов, которые не сдетонировали, остаются на крыше здания. Там работают саперы. Никто не пострадал.

Двумя днями ранее Васильевка уже оказывалась под градом украинских ракет. Атаковали местный автовокзал. Ранения получил мирный житель.

Обстреливают и жилые кварталы Донецка. За день по городу выпустили не меньше двадцати снарядов натовского калибра.

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