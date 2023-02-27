Бои за каждый дом: морпехи РФ вытесняют боевиков ВСУ с окраин Угледара

Фото, видео: 5-tv.ru

Украинские националисты стянули в Угледар все имеющиеся резервы и уже давно не считаются с потерями.

Российские войска уверенно продвигаются на основных направлениях спецоперации. В районе Угледара Донецкой народной республики артиллерия и авиация наносят мощное огневое поражение противнику. Под их прикрытием на земле действуют штурмовые группы. Преодолевая решительное сопротивление, они шаг за шагом вытесняют боевиков, занимая все новые рубежи. Об успешных действиях на передовой рассказал корреспондент Кирилл Ольков.

На кадрах показаны действия на южно-донецком фронте специальной военной операции, преимущественно окрестности Угледара. Там морпехи Тихоокеанского флота с боем прорываются вперед и отвечают противнику прямо на ходу.

Дорога вглубь осажденного города простреливается ВСУ со всех сторон. В лесу — диверсанты, в городских высотках — огневые точки боевиков. Весь Угледар в огне. Морпехи даже сквозь плотную дымовую завесу замечают диверсантов. На кадрах видно, как противник «засел» в доме и ведет оттуда хаотичную стрельбу.

Известно, что под прицелом националистов — весь периметр, но передовые группы наших штурмовиков, даже находясь под вражескими пулями и снарядами, методично вскрывают оборону противника. На видеоматериале заметно, что ведутся ожесточенные бои за Южные дачи — пригород Угледара. Битва идет за каждый дом, боевики пытаются отвечать.

Однако ответный удар противника не принес результатов. Российский боец — цел и невредим. Морпехи перехватывают инициативу и занимают теперь уже бывшие позиции ВСУ. Когда сопротивление сломлено, следует небольшая передышка. Бойцы выставляют дозорных и готовятся к штурму следующего опорника ВСУ, но сначала — разведка.

«Линия фронта там сильно изрезана. Там есть такие моменты: один дом наш, следующий дом — противника, а следующий может быть нашим. Такая каша и непонятно. Поэтому надо быть предельно внимательным и смотреть в оба», — заявил один из российских бойцов.

Угледар сейчас самая горячая точка на южно-донецком направлении. Битва за эту господствующую высоту перешла в активную фазу. Сначала морпехи с боем выбили националистов из Северных дач. Сейчас идет битва за каждый метр с южной стороны частного сектора. ВСУ стянули в Угледар все имеющиеся резервы и уже давно не считаются с потерями.

«Продвигаемся. Там серьезный отпор дают, но наши не сдаются <…> Наши все ребята очень героические поступки делают, герои на амбразуру идут», — заявил старший стрелок с позывным «Филин».

От Южных дач до угледаского гарнизона остались сотни метров, а значит морпехи все ближе к решающему штурму и битве за освобождение города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Угледарском направлении танкисты откинули боевиков на пять километров.