Бросили и отреклись: в ДНР создан добровольческий батальон из украинских пленных

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Сейчас подразделение насчитывает около 70 человек. Все они сейчас на стадии получения гражданства РФ, подписания контракта. Дальше они отправятся на подготовку.

В Донецкой народной республике создали добровольческий батальон из украинских военнопленных. Об этом рассказал бывший командир танка и старший сержант украинских войск, а теперь — старший подразделения батальона Андрей Тищенко. Он отметил, руководство просто бросило их на произвол судьбы.

«Когда украинская власть должна была защищать своих людей, она их просто бросила. И глядя на все это, появилась у меня возможность — и у меня, и у моих товарищей, которые будут вместе со мной в этом подразделении, — отдать должное», — объяснил он в интервью РИА Новости.

Сейчас в подразделение Тищенко порядка 70 человек. 95% из них имеют боевой опыт. Со временем количество будет увеличиваться. Все они сейчас ожидают получения российского гражданства, далее последует подписание контракта и отъезд в лагерь для дальнейшего прохождения подготовки, переподготовки и формирования.

«В батальоне настроение у ребят боевое, ребята готовы, нет таких, что согласились, а потом передумали, ребята изначально сказали, что да. И думаю, что все ребята до конца», — добавил Тищенко.

При этом в батальон брали не всех. В первую очередь, люди должны иметь хорошее моральное и физическое здоровье. Кроме того, каждый из них проверяется на предмет того, чтобы в будущем не совершали военных и уголовных преступлений.

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