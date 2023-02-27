Папа с бородой и лопоухий: Лазарев похвастался подарками детей на 23 февраля

Фото: Instagram* / lazarevsergey

Знаменитый папа гордится своими наследниками и с радостью делится деталями их жизни.

Певец Сергей Лазарев показал подарки от наследников в честь Дня защитника Отечества. Дети сделали их самостоятельно, что еще больше растрогало артиста.

Восьмилетний Никита нарисовал портрет папы. Родителя он видит с бородой и лопоухим. Четырехлетняя Анна подарила папе раскрашенную варежку. Но это не все сюрпризы были. Знаменитость также показал подоконник, усыпанный фигурками из пластилина, оригами и другими поделками.

К слову, дети были рождены от суррогатной мамы. Никита появился на свет в 2014 году. Фанаты узнали о наследнике только через два года после рождения мальчика. О появлении на свет Анны Лазарев сообщил через год. С появлением детей жизнь артиста изменилась. Не только Лазарев воспитывает наследников, но и наоборот. В том году певец рассказывал, что в период бушевания коронавирусной инфекции, когда концерты отменялись один за другим, поддался соблазну и решил успокоить нервы электронной сигаретой. О пристрастии к вредной привычке узнал сын. И попросил бросить. Более к сигаретам артист не притрагивался.

При этом, если мнение детей Лазарев слушает, то от советов, нравоучений и критики окружающих старается держаться в стороне. Так как он в одиночку воспитывает детей, часто слышит неоднозначные высказывания на эту тему. По его мнению, все, кто его осуждают, или не понимают его, всего лишь пытаются навешать ярлыки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергей Лазарев относится к свадьбе и штампу в паспорте.

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