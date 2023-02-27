Татьяна Пилецкая назвала того, кто добился для нее первой большой роли в кино

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Народная артистка России призналась, знакомство с этим человеком было случайным, все благодаря знакомой мамы. А дальше завязался разговор.

Народная артистка России Татьяна Пилецкая рассказала aif.ru, благодаря кому ее карьера сложилась, и она стала известна. Первую большую роль она получила после знакомства с артистом и композитором Александром Вертинским.

До этого были только эпизоды, иногда фамилии Пилецкой даже не было в титрах. Судьбоносная встреча произошла в Ленинграде на концерте артиста. После окончания знакомая мамы свела Пилецкую с Вертинским. На тот момент ей было 25 лет. В ходе разговора шансонье узнал, что девушка имеет хореографическое образование. И отметил, с такой внешностью, как у Пилецкой, срочно нужно сниматься в кино.

Татьяна Пилецкая с Анатолием Вербицким в образе Печорина. Кадр из к/ф «Княжна Мери», реж. Исидор Анненский, 1955 г.

Когда начинались съемки фильма «Княжна Мэри», Вертинский взял фотографию девушки и порекомендовал Пилецкую режиссеру. Вскоре ее вызвали на пробы. Так ее карьера актрисы после роли Веры в фильме пошла в гору. После этого Пилецкая называет Вертинского «своим продюсером».

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