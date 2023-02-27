Звезда «Дома-2» Круглыхина взяла на воспитание девочку с редким заболеванием

Фото: Instagram* / _prosto__maria_

Экс-участница скандального реалити-шоу воспитывает троих детей. Но в ее сердце оказалось местечко для еще одной малышки, которую родная мама бросила, узнав о диагнозе.

Экс-участница «Дома-2» Мария Круглыхина, которая воспитывает троих детей, сообщила — в ее семье появился четвертый ребенок. Она рассказала, что взяла на воспитание восьмимесячную Софию, которая страдает редким заболеванием — синдромом Рассела–Сильвера — от рождения. Ее после отказа родной матери взял неравнодушный мужчина, которому Круглыхина решила помочь, пока он зарабатывает на содержание малышки.

«Выглядит она меньше новорожденной, такая легкая как перышко. А белоснежные пальчики настолько миниатюрные, что сами по себе текут слезы умиления», — рассказала Круглыхина в социальной сети.

Круглыхина возмущена поступку родной матери Софии. Фото: Instagram* / _prosto__maria_

По словам Круглыхиной, ей абсолютно неважно, что о ней подумают окружающие. Вместе с тем она призвала не вешать на нее никаких медалей и не приписывать заслуг, ведь она это делает от чистого сердца. Кроме того, она возмутилась, как женщина может отказаться от своего родного ребенка пусть даже больного.

«Я не могу понять, как родная мать может оставить своего ребенка. Это твоя плоть, кровь, душа. Твой организм выносил, родил, она задышала, сердечко забилось. Я не понимаю», — со слезами на глазах поделилась болью Круглыхина.

К слову, первую девочку Лизу Круглыхина родила от экс-участника «Дома-2» Сергея Адоевцева. После развода с ним женщина встретила Михаила. В семье родились двое детей. Но и эти отношения не сложились. После расставания мужчина стал требовать свою долю в квартире или крупную сумму.

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