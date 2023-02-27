«Тяжелые уроки»: Лорак вспомнила прошлые отношения и рассказала о новом мужчине
Ани Лорак рассказала о тяжелых уроках прошлых отношений и обретении счастья с йогином
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Чтобы встретить достойного человека, артистке пришлось поработать над собой и трансформироваться внутренне. Сейчас, по ее признанию, она счастлива как никогда.
Певица Ани Лорак никогда не была обделена мужским вниманием, но истинную любовь она встретила лишь сейчас. В социальной сети в честь Прощеного воскресенья она рассказала о тяжелых прошлых отношениях и новой любви.
Буквально две недели назад артистка рассекретила нового избранника. Им стал инструктор по йоге Исаак Виджраку. Он живет в Испании, увлекается философией и воспитывает маленького сына. Знаменитость настолько счастлива рядом с мужчиной, что готова всему миру кричать о своих чувствах. При этом, чтобы обрести счастье, ей прошлось проделать немалый путь.
«Чтобы стать женщиной, которой я являюсь сегодня, мне пришлось пройти через тяжелые уроки прошлых отношений. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что токсичная любовь — это не настоящая любовь, а недостаток самоуважения», — отметила она.
Возлюбленный Лорак Исаак Виджраку.
Сейчас артистка благодарна судьбе за пережитый опыт. Ведь благодаря ему она научилась любить себя, стала еще лучше.
«Я благодарна всем этим переживаниям, которые привели меня к нужному моменту соединения с собой. А также тому, что я смогла найти человека, с которым я могу ощутить женское счастье», — заключила Лорак.
К слову, Лорак была замужем лишь раз. С Налчаджиоглу она прожила 14 лет, а в 2019-м пара официально развелась. Как пишет dni.ru, для Лорак разрыв был болезненным. Она до последнего пыталась сохранить семью, пыталась найти в себе силы пережить кризис в отношениях, но все оказалось тщетно.
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