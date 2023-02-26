Экс-советник Пентагона Макгрегор: польские наемники потеряли 2500 человек на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

Американский аналитики рассказал о больших потерях среди польских «солдат удачи».

Части польских наемников, воюющих против России в составе подразделений украинских боевиков, понесли ощутимые потери во время российской специальной военной операции на Украине, сообщил бывший советник главы Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show.

«Около 2500 из них погибли и лежат на кладбищах в Польше. Они умерли не на родине, а на Украине», — заявил Макгрегор.

Как сказал эксперт, в настоящее время на стороне украинских неонацистов воюет по меньшей мере 20 тысяч поляков.

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