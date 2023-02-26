В Вашингтоне сообщили, что Киев решит вопрос о захвате Крыма при поддержке США

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

Москва считает вопрос Крыма полностью закрытым, однако киевский режим бредит мыслями о возвращении территорий.

В Белом доме заявили, что Украина будет решать вопрос о захвате Крыма с учетом поддержки США. Об этом советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал в беседе с телеканалом CNN.

«То, что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этой войны, а также урегулирование этой войны, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов», — прокомментировал он.

Салливан добавил, что Вашингтон продолжает помогать Украине в военном плане. По его словам, такое взаимодействие необходимо, чтобы боевые победы на поле боя превращались в «дипломатические преимущества».

Президент Незалежной Владимир Зеленский ранее высказывал, что возвращение Крыма под контроль Киева поможет в восстановлении мира. В Москве неоднократно отмечали, что безопасность полуострова, как и любого другого региона страны, обеспечена надежно. Москва считает полностью закрытым вопрос Крыма.

Крым присоединился к территориям РФ в марте 2014 года после проведенного референдума. 96,77% крымских избирателей и 95,6% избирателей в Севастополе проголосовали за вхождение в состав России.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Украина не сможет вернуть себе крымский полуостров.