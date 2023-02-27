Хочется гармонии и выпить бы вина. Бацзы-прогноз на март 2023 года

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

Шестого марта месяц Деревянного Тигра уйдет и в мир прибудет месяц Деревянного Кролика, который будет править вплоть до пятого апреля.

Энергии Инь Дерева на тридцать дней станут главенствующими, ведь произойдет и дублирование земной ветви года и месяца. В бацзы такое дублирование означает усиление как благоприятных, так и неблагоприятных качеств энергии. Иными словами, для тех, кому полезно Инь Дерево может наступить период процветания, а для тех, кому эта энергия неполезна — наоборот — месяц испытаний.

Вообще Кролик, и Деревянный в том числе — существо довольно мирное. Метафорически, это луг, покрытый травой или засеянное поле. Главные качества Деревянного Кролика — альтруизм и коллективизм. Можно ожидать, что его энергии будут подталкивать нас к тому, чтобы объединяться ради решения важных задач — как личных, так и общественных. Тем, кто предпочтет действовать в одиночку или будет отказываться от помощи, в марте может не очень повезти.

Еще одним фундаментальным качеством Инь Дерева является стремление к гармоничному росту. В отличие от энергии Тигра — Ян Дерева, Кролик, Инь Дерево более мягкий, он подталкивает к росту, а не отправляет туда безальтернативно. Миролюбие и гармония — так можно описать его характер. Вместе с тем Кролик довольно живуч, его не так то просто уничтожить. На месте вытоптанной травы всегда появятся новые ростки, особенно если ее поливать. А энергии Воды в этом году предостаточно.

Итак, рост, развитие, стремление к миру и гармонии — таковы основные тренды марта 2023 года. Поддержку в марте получит сфера образования: все, что связано с заботой о детях, сельское хозяйство, мебельная индустрия. Неблагоприятны энергии сильного Дерева для стихии Земли — вероятны оползни, сели, паводки и землетрясения.

Месяц деревянного Кролика усилит неблагоприятные аспекты этого года для тех, у кого в карте бы-цзы есть знаки Петуха, а также людей с Крысой в карте. Для них весь этот год может стать периодом вызовов и трансформаций, а в месяц Кролика — вдойне.

«Неудачные» даты марта для всех знаков — это как обычно дни больших столкновений дневных, годовых и месячных энергий. Дней «разрушения» в марте четыре — это 3, 4, 16 и 28. Постарайтесь не строить на эти даты больших планов.

Есть в марте и особенные дни встречи Кролика с Крысой. Они называются «наказанием нелюбви» и могут вызвать ссоры, недопонимание, а также вероятность попадания в неприятные ситуации, связанные с противоположным полом. Такие даты — 7, 19 и 31 марта.

При этом в марте довольно много дней, когда энергии будут помогать достигать намеченных целей. Благоприятные даты для важных дел: 3, 7, 18, 19, 27, 30 и 31 марта.

Дни больших покупок в марте: 2, 11, 14, 23 и 26 число.

Дни когда не стоит ходить по больницам и начинать серьезное лечение: 9, 13, 21, 22, 25 марта.

Люди стихии Дерева (небесный столп дня в карте ба-цзы — Дерево) в марте продолжат быть в центре внимания. Как бы вам не хотелось, но придется выходить в свет, общаться и решать проблемы других людей. Инь Дерево обнаружит в себе харизму и привлекательность, а Дерево Ян будет поглощено круговоротом забот о ближних.

Люди стихии Огня (небесный столп дня в карте — Огонь) в марте займутся восстановлением сил и накоплением ресурса, потраченного на переживание долгой зимы. Кому-то понадобится простой релакс, а кто-то будет озабочен вопросами здоровья. Внимания могут потребовать и пожилые родственники.

Люди стихии Земля (небесный столп дня в карте ба-цзы — Земля) в марте по-прежнему находятся под давлением. Сильное Дерево высасывает силы и усиливает контроль. Людям с сильной Землей такое воздействие пойдет на пользу — Дерево сумеет расшевелить инертный монолит Земляной натуры. Те же у кого Земля слабая, почувствуют себя как в силках — и небо свободы видно и из обстоятельств не выпутаться.

Люди стихии Металл (небесный столп дня в карте ба-цзы — Металл) в марте озабочены процессами добывания денег. Ян Металл налаживает стабильные финансовые потоки. Люди Инь Металла проявят предпринимательские способности, но при этому могут чего-то лишиться. Стоит просчитывать риски и не встревать в экстремальные предприятия. Инь Металл в марте также могут преследовать травмы, так что стоит быть максимально внимательным и аккуратным.

Людей Воды (небесный столп дня в карте бацзы — Вода) в марте продолжают фонтанировать идеями и вовлекать окружающих в свои безумства. Люди Инь Воды купаются в собственной гениальности и признании, а вот Ян Воде придется отстаивать свои права и устанавливать границы, благо энергии для этого у них предостаточно.

Что касается животных в карте ба-цзы, то к ним применимо универсальное правило. Если искомый зверь стоит в столпе года — то все пертурбации с ним касаются вашего здоровья и отношения с родней. Если в столпе месяца — то карьеры и/или родителей, если в столпе дня — то животное — это ваш партнер по браку, а если в столпе часа — то дети. Это довольно упрощенная, но вполне рабочая модель того, как можно читать прогнозы.

Тигр

Тигры в месяц Кролика чуть подуспокоятся. Кролик — их собрат по сезону Дерева, поэтому Тигры будут чувствовать себя довольно комфортно. Но при этом энергии Кролика гораздо мягче, потому у людей с Тигром в карте поубавиться ярости и прибудет созидательная энергия. Помимо прочего, родившиеся в год или день Тигра в марте могут обрести романтическую связь, которая продлится надолго. Если заинтересованы — смотрим внимательно по сторонам.

Неудачные дни для Тигров в марте: 3, 15 и 27 число. В эти даты все может идти кувырком.

Кролик

Кролик в месяце Кролика расцветет и будет нарасхват. Его будут ценить за ум, обходительность и умение вдохновлять. Правда самому Кролику такое количество активности будет казаться излишним. Не исключено, что захочется сбежать от людей, залечь в норку и там восстанавливаться от бешеной социализации. Рожденные в год Кролика могут испытывать проблемы со здоровьем, у них также вероятны большие непредвиденные расходы. Кролик в месяце Кролика расцветет и будет нарасхват. Его будут ценить за ум, обходительность и умение вдохновлять. Правда самому Кролику такое количество активности будет казаться излишним. Не исключено, что захочется сбежать от людей, залечь в норку и там восстанавливаться от бешеной социализации. Рожденные в год Кролика могут испытывать проблемы со здоровьем, у них также вероятны большие непредвиденные расходы.

Самые «опасные» дни для Кроликов: 4, 16 и 28 марта. Эти дни стоит прожить максимально спокойно.

Дракон

У рожденных с Драконом в карте в марте усиливается стихия Дерева. И это хорошие новости для тех, кому Дерево полезно и не очень для тех, кому большое количество Дерева вредит. Драконы вообще в марте будут ощущать себя более ослабленными, менее сконцентрированными и сомневающимися.

Не очень благоприятные даты для Драконов: 5. 17 и 29 марта. Это дни когда не стоит строить важные планы.

Змея

Для Змеи месяц март может оказаться весьма неплохим. Змеи будут в ресурсе, активны и энергичны. Никаких особых указаний о том что делать, а что не делать в марте, для людей со Змеей в карте нет. Действуем, исходя из лично повестки.

Дни, недружелюбные для Змей в марте — 6, 18 и 30. В эти дни Змеи будут ощущать повышенную эмоциональную уязвимость.

Лошадь

Лошадь в месяц Кролика может излишне нервничать, зачастую по совсем невнятным поводам. Эта повышенная эмоциональная возбудимость может стать причиной неправильных решений. Но есть в марте для Лошади и хорошие новости — у нее большие шансы на начало долгоиграющего романтического увлечения. Это касается тех, кто родился в день или в год Лошади.

Неблагоприятные дни лошади в марте: 7, 19 и 31 число. В эти дни все может валиться из рук.

Коза

Для родившихся в день или год Козы март очень неплох. Он привносит в их жизнь больше активности, подвижности, и оптимизма. Дела спорятся, планы реализуются, мечты сбываются и все это происходит весьма гармонично. Некоторые из Коз могут даже не узнавать сами себя — настолько гладко будет многое в их жизни происходить.

Не очень хорошие даты для Коз в марте: 8 и 20 число. В и дни может ощущаться сильное внешнее давление.

Обезьяна

Обезьяна в месяц Кролика чувствует себя довольно сносно. Нервное напряжение от столкновения с Тигром, ощущавшееся весь прошлый год и февраль в придачу наконец отступит. Обезьяна чуть выдохнет и начнет приводить в порядок свои запущенные дела. Имеет смысл позаботиться о здоровье, пропить курс витаминов и вообще уделить побольше внимания телу.

Особо неблагоприятные даты для Обезьян: 9 и 21 марта. На эти дни не стоит планировать судьбоносные дела.

Петух

Что касается животных, или как говорят в ба-цзы «земных ветвей», то самыми уязвимыми в марте будут люди с Петухом в карте. Их ожидает столкновение с двумя Кроликами сразу и можно прогнозировать, что от изменений в жизни Петухам никак не уйти. Петухи по дню рождения столкнутся с трансформациями в личной жизни. Тем, кто в браке, могут грозить ссоры с партнером и даже расставание. А тем, кто наоборот, ищет вторую половину, март может подарить судьбоносное событие. Те, у кого Петух в столпе месяца испытают трансформации, связанные с карьерой, а рожденные в год Петуха могут ощутить проблемы со здоровьем.

Самые неблагоприятные дни для Петухов в марте: 10, 16, 22 и 28.

Собака

Для Собаки март также может стать месяцем романтических встреч — это касается тех, кто рожден в год или день Собаки. В остальном, месяц сильного Дерева принесет Собакам больше мобильности и гибкости.

Неблагоприятные даты для Собаки в марте: 11 и 23. В эти дни их будут испытывать на прочность и не всегда а эту прочность стоит держаться.

Свинья

Для Свиньи месяц март может стаь месяцем откровений, как и весь год, впрочем. Соединяясь с Кроликом, Свинья меняет свою стихию и на время становится Деревом — со всеми присущими Дереву качествами — твердостью, жизнестойкостью, стремлением к росту и развитию. Тем, кому Дерево полезно это гуд, для тех, же, кому Дерево приносит вред стоит позаботиться о профилактических мерах.

Неблагоприятные даты для Свиньи в марте: 12 и 24. В эти дни вероятны ссоры конфликты и недопонимания.

Крыса

Для Крыс март это месяц бурных романов и ссор. Необязательно в одном флаконе, но весьма вероятно, что эти два аспекта наказания сольются в один. Меры предосторожности — контроль над эмоциями, контроль за поведением и отсутствие стимулирующих веществ. Тогда все, вероятнее всего, сложится весьма гармонично.

Неблагоприятные даты для Крысы в марте: 1, 13 и 25 числа. Важные дела на эти даты лучше не планировать.

Бык

Быки в марте — спокойны как всегда, но чувствуют себя при том подуставшими. Оно и понятно — Бык стихия Земли, а Дерево Землю истощает. Рекомендации для такого расклада стандартны — обратить внимание на тело и кормить душу прекрасным. Ну и на диету можно бы сесть — Быкам всяко не повредит.

Сложные даты для Быка в марте: 2, 14 и 26. В эти дни мир может наседать и нервировать.

Хорошего всем марта!

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта.