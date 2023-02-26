Саудовская Аравия готова выделить Украине 410 миллионов долларов, но зачем?

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Визит главы саудовской дипломатии в Незалежную стал первым с 1993 года, когда между странами были установлены дипломатические отношения.

Саудовская Аравия намерена предоставить Киеву 410 миллионов долларов. Планы на финансовую помощь анонсировал глава МИД государства Фейсал бен Фархан Аль Сауд по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщил телеканал Al Ekhbariya.

Дипломат уточнил, что выделенные средства будут направлены на гуманитарные нужды. Министр из Саудовской Аравии добавил, что Эр-Рияд находится в поисках возможных путей мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Королевство хочет, чтобы российско-украинский кризис был решен мирным путем. Со всеми сторонами продолжаем искать возможности урегулирования кризиса», — прокомментировал он.

Ранее президент Украины подтвердил, что встретился с Фейсалом бен Фарханом. Глава саудовского МИД посетил Незалежную впервые с 1993 года. 30 лет назад между странами были установлены дипломатические отношения.

Ранее 5-tv.ru писал. что глава Минобороны Украины Алексей Резников попросил истребители у Деда Мороза.