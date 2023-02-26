«Меня с мужчиной сравнивают»: стендап-комик Вика Складчикова призналась в жутких комплексах

Фото: Instagram* / vikaskladchikova

Почему артистками годами отказывалась смотреть в зеркало и так стесняется себя-любимой?

Популярная в российском женском стендапе комик Виктория Складчикова призналась во множестве комплексов и полном непринятии себя. Девушка честно рассказала о своих проблемах во время беседы с психоаналитиком Ольгой Кузнецовой в рамках одного из YouTube-шоу.

«У меня очень много комплексов. Очень. Вы не представляете насколько. Я, может быть, уверенно выгляжу? Может быть, но я все минусы в себе вижу», — заявила она.

Складчинова поделилась историей из жизни. По ее словам, всю жизнь у нее в доме не было зеркал, а макияж она обычно делала на ощупь с карманным зеркальцем. Молодой человек звезды решил подарить ей большое зеркало с обилием ламп.

«Не берите такое зеркало, это еще хуже стало. В нем видно все! И у меня к себе сильно много вопросов в плане внешности», — прокомментировала юморист.

Также комик вспомнила историю, которая произошла с ней Ростове. Во время поездки она зашла в кофейню с грязной головой и без макияжа. В один момент она заметила мужчину, который то и дело поглядывает на нее. Спустя некоторое время тот подошел и заговорил.

«Поворачивается и говорит: „Я вас узнал, но по голосу, потому что внешне, ну вы понимаете…“. Ну понимаем… Он походил еще и спрашивает: „А можно сфоткаться?“. Он делает селфи, смотрит и говорит: „Нет, ну я это выкладывать не буду“. Но это меня не обижает, это забавная история, потому что я объективно понимаю», — заключила она.

Девушка добавила, что вообще не воспринимает комплименты в свой адрес. Ей легче поверить в слабое зрение у собеседника, нежели в собственную привлекательность. Однако именно осознание своих проблем и помогает ей легче переносить критику, отметила Виктория. Стендап-комик напомнила, что ее даже сравнивали с актером Вадимом Галыгиным.

«Он красивый человек великолепной души. Пушка! Просто сам факт, что меня с мужчиной сравнивают — мне это вообще не обидно», — заключила Складчикова.

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