Число погибших в результате землетрясений в Турции увеличилось до 44 374
Фото: www.globallookpress.com / Mustafa Kaya
Подземная буря началась в регионе 6 февраля, однако после нее последовало еще около десяти тысяч афтершоков.
Глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер сообщил, что количество погибших людей в результате землетрясения увеличилось до 44 374 человек. Его речь опубликовал сайт TRT Haber.
По словам Сезера, на сегодняшний день в регионе бедствия были зафиксированы еще около десяти тысяч афтершоков. Глава AFAD отметил, что почти в 21 тысячи зданий прошли поисково-спасательные операции.
«При этом погибли 44 374 человека. Мы сосредоточены на работах по разбору завалов», — прокомментировал он.
Сезер добавил, что сейчас в Турции работают 287 палаточных городков, где могут разместиться пострадавшие из-за подземной бури. Их обустройство активно продолжается.
Два мощных землетрясения поразили Турцию 6 февраля. Подземные толчки ощущались в десяти провинциях страны, а также в Сирии. В результате катаклизма погибли десятки тысяч людей, тела многих остались под завалами.
Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит турецкий «город-призрак» Хатай после смертельного землетрясения.