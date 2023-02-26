Глава минобороны Украины попросил истребители у Деда Мороза

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Резников заявил, что послал письмо волшебнику с перечнем необходимого Киеву оружия.

Министр обороны Украины Алексей Резников просил у Деда Мороза истребители для украинской армии. Такое признание он сделал в интервью итальянской газете la Repubblica.

«В моем письме Деду Морозу, конечно, есть и истребители», — сказал Резников, отвечая на вопрос о поставке Киеву американских комплексов Patriot.

По словам главы минобороны Незалежной, Киев пока не получил Patriot, «но они будут». Также он уверен, что на Украине будут танки Leopard.

«Еще я попросил новые бронемашины типа Bradley, Spartan, Mastiff», — добавил Резников.

Накануне президент США Джо Байден исключил поставку истребителей F-16 Киеву в обозримом будущем. По словам американского лидера, на сегодня Киев не нуждается в таких самолетах.

Байден добавил, что Запад отправляет Украине то, что ей нужно именно сейчас, а это «танки, артиллерия и средства противовоздушной обороны».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, как сообщает CNN, собирается направить США список вооружения, которое нужно Киеву. Среди необходимого он указал истребители F-16, которые, по мнению Киева, помогут как можно быстрее закончить вооруженный конфликт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие преграды для передачи Киеву истребителей F-16 назвал президент Польши Анджей Дуда.