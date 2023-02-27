Пленный рассказал, как боевиков ВСУ обучают тактике штурма в Британии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ximena Borrazas; 5-tv.ru

Украинский солдат сдался в плен сразу по прибытии на фронт из Соединенного Королевства.

Сдавшийся в плен под Соледаром украинский военнослужащий Сергей Пивень рассказал о том, как боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучают британские инструкторы.

По словам пленного, после мобилизации он прошел подготовку в Житомире и в Великобритании, откуда после обучения был отправлен в Соледар. Пивень отметил, что в Соединенное Королевство отправляли не всех мобилизованных, а только прошедших медосмотр и нормативы физподготовки.

«После того как мы пробыли дней десять в Житомире, мы поехали во Львов. Там переночевали, потом перешли границу с Польшей, поехали в аэропорт. Прилетели, приехали на логистическую базу, где получили броники, шлемы. Там переночевали и на следующий день уже уехали на базу», — рассказал пленный.

По его словам, его бригаду курировали голландские инструктора, другие группы боевиков обучали также англичане, шотландцы и канадцы. Обучение проходило с помощью переводчиков по западным военным стандартам.

«Это была ихняя программа, мы уже изначально понимали, что она не пригодится. Вот, к примеру, штурмы домов нам объясняли. Мы не будем так заходить в дома, как нас обучают, это просто программа у них такая, они должны нам преподать, и мы должны как бы пройти этот курс обучения. Вот и все. Кроме этого, были стрельбы, уроки медицины, тактика боя», — сообщил Пивень.

Он добавил, что обучался в Британии обращаться с английским автоматом Калашникова и штурмовать окопы. Также, по словам пленного, обучавший их голландский инструктор говорил, что сам прошел Афганистан.

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По словам пленного, в тех условиях и локациях, в которых он видел натовских военных, обучать ВСУ было невозможно, поэтому иностранцы не инструктировали, а принимали участие в боевых действиях наравне с украинцами.

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