Чучело пугающей игрушки Хагги Вагги сожгли в Липецкой области на Масленицу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; Пресс-служба археологического парка «Аргамач»; 5-tv.ru

Местная администрация не перестает удивлять. Огромную куклу популярного детского персонажа спалили из огнемета.

В селе Аргамач-Пальна в качестве символа Масленицы использовали огромное чучело Хагги Вагги. Куклу спалили из огнемета на глазах у публики во время гуляний на территории археологического парка «Аргамач». Видео было опубликовано пресс-службой парка.

Арт-директор «Аргамача» Юлия Мякотных прокомментировала затею. По ее словам, у парка сложилась ежегодная традиция — на Масленицу избавляться от негативного персонажа из книг или фильмов. Открытым голосованием в соцсетях местные жители выбрали претендента на сжигание в текущем году.

Мякотных добавила, что в прошлом году сжигали Карнажа из «Человека-паука», а в 2020 году главным злодеем был выбран коронавирус.

Хагги Вагги — персонаж видеоигры Poppy Playtime в жанре хоррор. Согласно ее сюжету, игрушка стала кровожадным убийцей и охотится за игроком. Позже монстр стал героем мемов, а потом перекочевал и в реальную жизнь — неоднозначный персонаж заполонил прилавки магазинов и детские комнаты. Однако выяснилось, что зубастый монстр небезопасен для ребенка не только с психологической точки зрения, но и из-за обнаруженных в игрушке токсичных веществ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предложили запретить Хагги Вагги.