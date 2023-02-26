WSJ: Минэнерго США допустило, что причиной пандемии COVID-19 была утечка из лаборатории

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

В американском Минэнерго отказались от версии о естественном происхождении коронавируса и нашли «крайнего».

Минэнерго США назвало наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 утечку из китайской лаборатории. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на секретный доклад для Конгресса и администрации США.

Американское издание отмечает, что до этого аналогичную версию озвучило Федеральное бюро расследований, при этом другие официальные ведомства США придерживаются мнения о естественном происхождении коронавируса.

Уточняется, что в американском Минэнерго отказались от версии о естественной природе COVID-19 после получения новых данных.

Между тем высокая готовность самих США к началу пандемии COVID-19 ранее вызвала подозрения в Минобороны РФ. Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов обратил внимание на то, что американские компании заранее разработали антиковидные вакцины.

Кроме того, по словам Кириллова, за два месяца до первых официальных сообщений о появлении коронавируса университет Джона Хопкинса при поддержке фонда Билла и Мелинды Гейтсов провел в Нью-Йорке учения Event 201, в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии не известного вируса.

О непосредственном участии США в разработке коронавируса заявил и бывший сотрудник лаборатории Уханя Эндрю Хафф. Он написал книгу, в которой раскрыл тайну создания COVID-19.

С 2015 года Хафф занимал должность вице-президента уханьской лаборатории и работал там над секретной частью исследовательской программы в качестве представителя правительства США. По словам ученого, пандемия стала результатом чудовищной ошибки, а деньги на разработку смертельного вируса отправлял Вашингтон.

При этом бывший главный медицинский советник президента США Энтони Фаучи ушел от ответа на вопрос о лабораторном происхождении COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ заявило о создании в США устойчивого к вакцинам возбудителя коронавируса.