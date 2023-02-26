Брэда Питта застали за ужином с недавно разведенной Инес де Рамон

Фото: www.globallookpress.com / Romuald Meigneux

Поклонники уверены, что девушка рассталась с мужем из-за знаменитого голливудского холостяка.

Актер Брэд Питт был замечен за ужином в ресторане на Елисейских полях с подругой фитнес-тренером Инес де Рамон. Издание Paris Match в своем аккаунте в Twitter сообщило, что знаменитости заглянули на ужин после церемонии вручения премии César Awards.

В феврале подруга Питта развелась с мужем, звездой сериала «Дневники Вампиров» Полом Уэсли. Супруг подал на развод с ней после пяти лет брака на фоне слухов о романе Брэда с Инес. Актер назвал причиной разрыва «непримиримые разногласия», однако поклонники уверены, что причина в «Мистере Смите».

Общественность продолжает строить догадки, когда именно завязался роман у Питта и Инес. Женщина объявила о предстоящем разводе еще в сентябре, однако приближенный источник сообщал, что инструктор завела интрижку на стороне, когда о разрыве с Уэсли не было и речи. Тем временем звездная пара свои отношения не комментирует и наслаждается обществом друг друга.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брэд Питт встретил Новый год жизни в компании молодой пассии.