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Почему НАТО не спешит передавать Киеву серьезное оружие? Каких последствий опасается?

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия отодвинет угрозу от своих границ на расстояние в зависимости от оружия, которое Запад отправит Киеву. Об этом глава Минобороны заявил в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Это зависит от того оружия, которое будет выдано [Киеву Западом]», — заявил министр в интервью.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что чем более дальнобойное вооружение будет поставляться Украине, тем дальше Россия будет отодвигать украинские войска от своих границ. Представители «коллективного Запада» не скрывают, что их цель заключается в том, чтобы «покончить с Россией», разделить и взять под власть русскую территорию.

17 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запрет на поставки военным силам Украины дальнобойных ракет снимается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин назвал страны НАТО косвенными соучастниками преступлений на Украине, так как они поставляют оружие в Незалежную не за деньги, а за бесплатно.