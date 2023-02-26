Путин поздравил президента Турции Эрдогана с днем рождения

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Отношения лидеров государств строятся на взаимном уважении и доверии.

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. Поздравление размещено на сайте Кремля.

«В России ценят ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами», — говорится в официальном заявлении.

Путин также выразил уверенность, что Россия и Турция будут и дальше сотрудничать, планомерно воплощая в жизнь совместные взаимовыгодные проекты. Продолжат координировать усилия, решая важные вопросы глобальной и региональной повестки.

«Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов», — резюмировал российский президент.

Реджепу Эрдогану исполнилось 69 лет. Ранее 5-tv.ru писал о том, почему отношения Путина и Эрдогана являются особенными, уважительными и доверительными.