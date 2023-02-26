«Испытывают самых сильных»: фигурист Тихонов заговорил о тяжелой болезни Костомарова

Партнер Костомарова по шоу Алексей Тихонов: молимся, чтобы все было хорошо с Ромой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Тысячи людей по всему миру продолжают молиться за здоровье спортсмена. А как это тяжелое время переживают его близкие и коллеги?

Российский фигурист и партнер Романа Костомарова по шоу Алексей Тихонов высказался о тяжелом состоянии коллеги. В интервью для «Спорт-Экспресс» Тихонов признался, что находится в очень угнетенном состоянии.

«Мы все в таком состоянии… очень напряженном, переживающем. Молимся, чтобы все было хорошо с Ромой. Но нельзя не кататься, нельзя не выходить к людям, и я уверен, что Роман нас в этом бы очень сильно поддержал», — сказал фигурист.

Он также отметил, что сейчас все вокруг молятся за здоровье Костомарова и желают ему скорейшего выздоровления. Особенно Тихонов выделил жену фигуриста Оксану Домнину, которой сейчас тяжелее всех. По словам Тихонова, «судьба испытывает самых сильных людей», поэтому Роману и его жене достались такие испытания.

Костомаров находится в больнице с 10 января. У спортсмена развилась гангрена, фиброз и другие осложнения. Врачам пришлось ампутировать Костомарову стопу и кисти рук, чтобы спасти жизнь. Сейчас его состояние оценивают как стабильное, фигуриста несколько раз вводили в медикаментозный сон и чистили кровь. После прошедшей ночи его показатели стали улучшаться.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илья Авербух организовал акцию в поддержку Костомарова.