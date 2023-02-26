Леонардо Ди Каприо принуждает любовниц подписывать договор о неразглашении?

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Инсайдеры утверждают, что актер буквально одержим сохранением тайны отношений, а его помощник всегда имеет при себе «стопку» документов.

Звезда «Титаника» Леонардо Ди Каприо заставляет женщин подписывать официальное соглашение о неразглашении (Non-disclosure agreement, NDA), прежде чем вступить с ними в любовную связь. Об этом сообщает сайт RadarOnline со ссылкой на источники в Голливуде.

По сведениям издания, благодаря своей предусмотрительности актер избежал «грязной драмы» при расставании с бывшими подругами, среди которых называются фотомодели Камила Морроне, Нина Агдал и Джиджи Хадид.

Светские обозреватели пришли к выводу, что именно подписанный NDA заставляет экс-любовниц Ди Каприо держать рот на замке по поводу их отношений с актером.

«Он (Ди Каприо — Прим. ред.) буквально одержим этим, и его помощник держит стопки договоров под рукой. У многих женщин есть истории, которые можно рассказать, но никто не хочет, потому что они боятся того, что он может сделать на законных основаниях», — заявил изданию инсайдер.

Другой анонимный источник сообщил, что в частной жизни Ди Каприо заработал репутацию гика, «помешанного» на своем увлечении динозаврами. При этом актеру якобы не нравится, если очередная пассия не испытывает интереса к его хобби.

«Он расстраивается, когда девушки не разделяют его волнения по поводу таких вещей, как фигурки, комиксы и, конечно же, его любимая коллекция динозавров», — цитирует издание собеседника.

Сообщается также, что представитель Ди Каприо опроверг эту информацию, однако об увлечении актера динозаврами давно известно из других источников. В частности, в 2019 году звезда «Гладиатора» Рассел Кроу признался, что «по пьянке» купил у коллеги череп древнего ящера минозавра за 35 тысяч долларов. При этом Ди Каприо объяснил, что продает раритет потому, что хочет купить «голову» другого динозавра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 48-летнего Леонардо Ди Каприо осудили за связь с 19-летней моделью Эден Полани.