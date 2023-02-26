Ведущая Лера Кудрявцева впервые опубликовала фото с мужем и дочерью

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Селебрити весьма жестко реагирует на сплетни по поводу ее счастливого брака.

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в социальных сетях редкое семейное фото с мужем и дочерью. Фанаты селебрити отреагировали весьма бурно.

«Лера, как девочка рядом с мужем!»;

«Лера, молодец, так держать! Моложе мужа выглядишь, а дочка ваша прелесть»;

«Вы очень красивая семейка», — написали пользователи.

Телеведущая восхитила фанатов своей внешностью. Фото: Instagram* / leratv

Некоторое время назад Кудрявцева подозревалась в разводе с мужем. Якобы в их отношениях появилась трещина, но знаменитость опровергла всяческие домыслы на этот счет, заявив, что в браке все хорошо. Женщина возмутилась, что новости придумываются «из ничего», а именно, на основе выкладываемых песен, постов, встреч.

«Вы что там курите? И главное фото десяти или 20-летней давности и пострашней», — заявляла Кудрявцева.

К слову, свежий снимок был сделан около ресторана, он получился трогательным и теплым. Ранее 5-tv.ru писал о том, как Кудрявцева отреагировала на слухи о своей смерти.

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