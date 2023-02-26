Путин: Запад стремится разделить Россию на мелкие части

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Зачем европейцам и американцам новые территории на самом деле и кто ими хочет управлять?

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад преследует единственную цель — ликвидировать Россию. Таким мнением глава государства поделился в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Владимир Владимирович подчеркнул, что Запад может принять Россию в так называемую «семью цивилизованных народов», но только на условиях жесткого контроля и власти над русской территорией.

«Но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль», — отметил Путин.

В интервью президент также добавил, что попытки европейцев и американцев переделать Россию под себя после распада СССР довели до такой ситуации, что необъятной пришлось отреагировать. В это же время, Путин отметил, что Россия не против того, чтобы мир менялся и этому нет препятствий. Москва выступает лишь против одного: чтобы новый мир строился на принципах одной страны, в данном случае США.

В ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что США перекраивают архитектуру международных отношений под личные интересы. По словам главы государства, Вашингтон разрушает основы мироустройства, которые были заложены после Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал страны НАТО «соучастниками преступлений» на Украине, так как они поставляют оружие в Незалежную не за деньги, а за бесплатно.