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Участники Североатлантического альянса поставляют оружие в Незалежную не за деньги, а за бесплатно?

Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО косвенно участвуют в военном конфликте на Украине. Поставки оружия — это и есть соучастие.

Страны Североатлантического альянса занимаются не военно-техническим сотрудничеством, так как они не получают деньги за поставки оружия, добавил глава государства в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Это в одностороннем порядке эти вооружения передаются, а значит, это в известной степени, хотя бы косвенно, но все-таки соучастие в тех преступлениях, которые творит киевский режим, в том числе обстреливая жилые кварталы Новороссии и Донецка», — подчеркнул президент РФ.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что послание Владимира Путина Федеральному Собранию наметило принципиально новые направления развития России и ее дипломатических отношений с другими странами. Общий смысл послания был гражданам РФ, он заключался в том, что Россия завершает период «очарования» Западом: в политическом, экономическом, и отчасти в культурном плане.