Давайте строить бизнес дома: политолог объяснил, почему Россия и Запад не договорятся

Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth; © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

Евросоюзом согласован десятый пакет антироссийских санкций, причем не без разногласий между государствами.

Новый пакет антироссийских ограничений Евросоюза связан с недостаточной фантазией. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал политолог Александр Дудчак.

«Неугомонные наши коллеги. Те, кто вводил санкции, у них уже туго с фантазией. По поводу банков: кто-то раньше попал, кто-то только сейчас. Это было ожидаемо. Маски уже сброшены, и никто не пытается играть тонко. Всем должно быть понятно, что никакие суды не спасут от желания Запада навредить всем, кто связан с Россией», — сказал собеседник.

Накануне в Евросоюзе согласовали юбилейный, десятый санкционный пакет, направленный против российской экономики. Согласование было весьма затруднительным. Тогда же канадские власти ввели ограничения против 129 российских физлиц и 63 организаций из РФ.

Несколько дней назад глава государства Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, заявлял, что ограничительные меры являются средством, которым на Западе, по собственному признанию, хотят заставить страдать россиян. Однако экономика России и система управления оказались прочнее, нежели рассчитывали зарубежные политики.

Ранее 5-tv.ru публиковал главные заявления Путина из послания Федеральному собранию.