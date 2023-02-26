Зеленский направит США свой новый «список желаний»: дорогие «хотелки»?

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В Конгрессе продолжаются споры по поводу военной помощи Киеву. Дождется ли Незалежная?

Президент Украины Владимир Зеленский собирается направить США список вооружения, которое нужно Киеву. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным источника СМИ, Зеленский заявил о намерении передать свой список на встрече с американским конгрессменом Майклом Макколом и другими членами Палаты представителей от республиканцев. Среди необходимого Украине оружия — истребители F-16, которые, по мнению Зеленского, помогут как можно быстрее закончить вооруженный конфликт.

«У нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским. Мы говорили, прежде всего, о том, каковы его потребности, когда речь идет о победе в этой войне. Он предоставит делегации список оружия, которое необходимо Украине для победы», — заявил Маккол.

На этой неделе президент США Джо Байден посетил Киев для встречи с Владимиром Зеленским. В тот же день в Белом доме анонсировали новые санкции в отношении России, а американский лидер объявил об очередной поставке оружия Украине не менее чем на 500 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что входит в новый пакет военной помощи Украине от США.