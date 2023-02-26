«Они не пришли»: как выглядит могила звезды «Дальнобойщиков» Владислава Галкина
В сети опубликованы свежие фото могилы актера Владислава Галкина
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Популярный артист скончался при загадочных обстоятельствах больше десяти лет назад.
Свежие фотографии с могилы умершего в 2010 году актера Владислава Галкина опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».
«Судя по редким увядшим букетам, в годовщину смерти родные на кладбище не пришли», — говорится в публикации.
Она набрала уже больше 40 тысяч просмотров. Главный «дальнобойщик» страны скончался в Москве на 39-м году жизни при загадочных обстоятельствах. К слову, его бывшая супруга Дарья Михайлова предпочитает не говорить о знаменитости, да и вообще пропала с радаров как для прессы, так и для фанатов.
А вот отчим Владислава, и по совместительству его коллега по цеху Борис Галкин высказывал предположения о том, что его звездного приемного сына, возможно, убили. Официальной причиной смерти Галкина-младшего названа внезапная остановка сердца. Незадолго до ухода из жизни он был фигурантом громкого скандала, который закончился судебным разбирательством.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как сейчас живет вдова Галкина.