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Дипломат обратил внимание на странное стечение обстоятельств во время очередной сессии Генассамблеи ООН.

Запад давил на другие страны в голосовании по антироссийской резолюции ГА ООН. Об этом в Telegram-канале сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он напомнил, что количество голосов «за» едва не стало историческим рекордом. Положительное решение по резолюции против РФ приняла 141 страна.

«Методы достижения результата опять „ковбойские“, коллеги по ООН из развивающихся стран наперебой жаловались нам на западников „за глаза“, просили не обижаться и войти в положение», — говорится в сообщении Полянского.

Он также добавил, что заседание Генассамблеи было прервано почти за 40 минут до обеда, а через пару часов продолжилось.

«За это время, по нашим подсчетам, было выкручено почти 30 пар рук. Осадочек неприятный остался у всех», — резюмировал дипломат.

Три дня назад в ООН в ходе специальной сессии по вопросам Украины приняли антироссийскую резолюцию «О принципах справедливого мира». Против подготовленного Западом документа выступили семь государств, а 32 страны воздержались.

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